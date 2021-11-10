На Черноморского казачества Mersedes улетел на рельсы: трамваи на Котовского не ходят

Утром 10 октября водитель «Мерседеса» потерял управление, вылетел на рельсы и столкнулся со столбом.

Об аварии, оставившей без трамвайного сообщения поселок Котовского, сообщили в патрульной полиции города.

Правоохранители рассказали, что, по предварительной информации, сегодня утром водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по улице Черноморского казачества, не выбрал безопасную скорость движения. В результате он не справился с управлением, его автомобиль совершил выезд за пределы проезжей части, а именно на трамвайные пути. Остановилась машина только после того, как совершила наезд на препятствие — столб.

26-летний водитель доставлен в больницу.

На месте происшествия работает следователь.

Из-за ДТП временно на ходят трамваи 1 и 7 маршрутов.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что на улице Ицхака Рабина старенький Mersedes, выезжал со стоянки возле магазина АТБ, угодил под трамвай.

Также недавно ДТП в Лузановке остановило движение трамваев 1 и 7 маршрутов. Тогда два автомобиля столкнулись с такой силой, что один из них выбросило на трамвайные рельсы.