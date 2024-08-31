Новости Одессы и Одесской области

В Одессе временно изменили маршрут автобуса

В Одессе временно изменили маршрут автобуса

В эти выходные, субботу 31 августа и воскресенье 1 сентября, Одесса встречает участников велосипедного полумарафона. В этой связи будут изменены маршруты части общественного транспорта.

Об этом сообщили в Департаменте транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета.

В связи с проведением велосипедной гонки Odesa Grand-Prix и чемпионата Одессы по спринтерским видам велоспорта 31 августа 2024 года Департаментом транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета вносятся изменения временного характера в схему движения городского автобусного маршрута № 11:

С 08:00 до 13.00 31 августа 2024 года или до завершения мероприятия внесены изменения временного характера в схему движения городского автобусного маршрута № 11:

  • в направлении движения до 6-го км Овидиопольской дороги – от ул. Костровая на ул. Центральный аэропорт, ул. Святослава Рихтера, Овидиопольскую дорогу и далее по маршруту;
  • в направлении движения к ул. Ильфа и Петрова – от Овидиопольской дороги на ул. Святослава Рихтера, ул. Центральный аэропорт, ул. Кострова и дальше по маршрутам.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что с понедельника, 2 сентября еще два одесских автобуса изменят свои маршруты.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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