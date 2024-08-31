На улицах Одессы в субботу и воскресенье пройдут велогонки: где будет затруднено движение

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Организатор – Общественная организация «Южная велосипедная лига г. Одессы».

В связи с проведением велогонки велогонки 31 августа с 08:00 до 13:00 будет временно ограничен въезд на ул. Аэропортовскую, а 1 сентября с 09:30 до 13:00 — на ул. Маразлиевскую (от пер. Барятинского до пер. Сабанского), кроме спецавтотранспорта, автомобилей и мотоциклов, участвующих в соревнованиях.

Маршрут соревнований велосипедной гонки Odesa Grand-Prix

31 августа 2024 года с 08.00 до 13.00

Ул. Центральный аэропорт (возле гаражного кооператива «Чайка») – угол Овидиопольской дороги – Международный аэропорт «Одесса» – угол Овидиопольской дороги.

Маршрут соревнований чемпионата г. Одессы по спринтерским видам велоспорта

01 сентября 2024 года с 09.30 до 13.00

Ул. Маразлиевский угол пер. Сабанского – стадион «Черноморец» (центральный парк культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко) – ул. Маразлиевская – пер. Барятинский – ул. Маразлиевская – угол пер. Сабанского.

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