Новини Одеси та Одеської області

В Одесі тимчасово змінили маршрут автобусу

В Одесі тимчасово змінили маршрут автобусу

Цими вихідними, суботу 31 серпня і неділю 1 вересня, Одеса зустрічає учасників велосипедного напівмарафону. В зв’язку з цим будуть змінені маршрути частини громадського транспорту. 

Про це повідомили у Департаменті транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради.

В зв’язку з проведенням велосипедної гонки Odesa Grand-Prix і чемпіонату Одеси зі спринтерських видів велоспорту 31 серпня 2024 року Департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради вносяться зміни тимчасового характеру до схеми руху міського автобусного маршруту № 11:

З 08:00 до 13.00 31 серпня 2024 року, або до завершення заходу, внесено зміни тимчасового характеру до схеми руху міського автобусного маршруту № 11:

  • у напрямку руху до 6-го км Овідіопольської дороги – від вул. Кострова на вул. Центральний Аеропорт, вул. Святослава Ріхтера, Овідіопольську дорогу та далі за маршрутом;
  • у напрямку руху до вул. Ільфа і Петрова – від Овідіопольської дороги на вул. Святослава Ріхтера, вул. Центральний Аеропорт, вул. Кострова і далі за маршрутами.

Раніше “Одеське Життя” повідомляло, що з понеділка, 2 вересня ще два одеські автобуси змінять свої маршрути.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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