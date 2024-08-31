В Одесі тимчасово змінили маршрут автобусу

Про це повідомили у Департаменті транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради.

В зв’язку з проведенням велосипедної гонки Odesa Grand-Prix і чемпіонату Одеси зі спринтерських видів велоспорту 31 серпня 2024 року Департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради вносяться зміни тимчасового характеру до схеми руху міського автобусного маршруту № 11:

З 08:00 до 13.00 31 серпня 2024 року, або до завершення заходу, внесено зміни тимчасового характеру до схеми руху міського автобусного маршруту № 11:

у напрямку руху до 6-го км Овідіопольської дороги – від вул. Кострова на вул. Центральний Аеропорт, вул. Святослава Ріхтера, Овідіопольську дорогу та далі за маршрутом;

у напрямку руху до вул. Ільфа і Петрова – від Овідіопольської дороги на вул. Святослава Ріхтера, вул. Центральний Аеропорт, вул. Кострова і далі за маршрутами.

Раніше “Одеське Життя” повідомляло, що з понеділка, 2 вересня ще два одеські автобуси змінять свої маршрути.