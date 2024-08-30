С понедельника два одесских автобуса изменят свои маршруты

С 2 сентября 2024 года до 30 ноября 2024 года или до завершения работ будут изменены схемы движения автобусных маршрутов общего пользования № 105 и № 105а.

Об этом сообщили в Департаменте транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета.

Как сообщалось ранее, в связи с капитальным ремонтом со 2 сентября будет запрещено движение на части улиц Профессора Каришковского и 7-й Пересыпской.

Автобус № 105 будет временно курсировать от рынка «Привоз» (ул. Преображенская) до Балтской дороги угол ул. Профессора Каришковского (конечная остановка).

Схема следующая:

в направлении движения к ул. Горбистой — от ул. 7-й Пересыпской на ул. Локомотивную, ул. Лиманную, Объездную дорогу, ул. Посевную, ул. Главную, Балтскую дорогу угол ул. Профессора Каришковского (конечная остановка);

в направлении движения к рынку «Привоз» (ул. Преображенская) — от Балтской дороги угол ул. Профессора Каришковского (конечная остановка) на ул. Главную, ул. Посевную, Объездную дорогу, ул. Лиманную, ул. Локомотивную, ул. 7-ю Пересыпскую и далее по маршруту.

Автобус № 105а временно будет курсировать от Балтской дороги угол ул. Профессора Каришковского и в обратном направлении. Маршрут буде организован через: