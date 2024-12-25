Новости Одессы и Одесской области

В Одессе начали работу особые рождественские трамвай и троллейбус

В Одессе начали работу особые рождественские трамвай и троллейбус

Во второй половине дня 25 декабря в Одессе будут работать трамвай и троллейбус, посвященные празднику Рождества. В них будут развлекать детей и дарить им подарки.

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Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Рождественский трамвай будет ходить от Куликового поля по трамвайному маршруту №18 (он возобновил работу с сегодняшнего дня).

Рождественский троллейбус поедет от ул.Архитекторской по троллейбусному маршруту №7.

В них юных пассажиров будут ждать сказочные персонажи и подарки 🎁🌲⭐️.

До 2022 года в Одессе проходил традиционный Рождественский парад трамваев и троллейбусов. Украшенный праздничной иллюминацией городской электротранспорт ходил по улицам города.
Традицию прервало полномасштабное российское вторжение.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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