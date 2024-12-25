В Одессе начали работу особые рождественские трамвай и троллейбус

Анекдот дня: зачем покупать «лишнюю» сковородку перед праздником? Утро доброе, одесситы, и с Рождеством всех причастных! «Одесская жизнь» от всей души желает, чтоб в этот светлый праздник и настроение у вас было светлое и позитивное. А что еще может таковое обеспечить, как не порция непревзойденного одесского юмора?.. ПОДРОБНЕЕ

Рождество Христово: традиции, приметы, запреты Сегодня, 25 декабря 2024 года православные христиане отмечают по новому церковному календарю один из самых главных праздников – Рождество Христово. Этот праздник установлен в память о рождении Иисуса Христа. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю – в материале «Одесской жизни». ПОДРОБНЕЕ

Как колядуют, щедруют и посевают в селе Загнитков на Кодымщине В древности зимние праздники (святки) продолжались от 24 декабря до 6 января. Это период так называемого зимнего солнцеворота. И сейчас мы вернулись к этим традициям празднования. Каскад обрядовых действий так или иначе касался завершения земледельческого цикла, что подтверждают многочисленные ритуальные действия (кутья, посев зерном, изготовление дидуха и т.д.). Рассказываем о каждом из них. ПОДРОБНЕЕ