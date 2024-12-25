В Одессе начали работу особые рождественские трамвай и троллейбус

Во второй половине дня 25 декабря в Одессе будут работать трамвай и троллейбус, посвященные празднику Рождества. В них будут развлекать детей и дарить им подарки.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
Рождественский трамвай будет ходить от Куликового поля по трамвайному маршруту №18 (он возобновил работу с сегодняшнего дня).
Рождественский троллейбус поедет от ул.Архитекторской по троллейбусному маршруту №7.
В них юных пассажиров будут ждать сказочные персонажи и подарки 🎁🌲⭐️.
До 2022 года в Одессе проходил традиционный Рождественский парад трамваев и троллейбусов. Украшенный праздничной иллюминацией городской электротранспорт ходил по улицам города.
Традицию прервало полномасштабное российское вторжение.