Одесский трамвай №18 вернется на маршрут в конце декабря

Об этом сообщил накануне депутат Одесского горсовета, глава транспортной комиссии Петр Обухов.

По его словам, уже проложена и контактная сеть на линии 19-го трамвая. Сейчас продолжается расчистка путей – ведь трамвай не ходил здесь почти три года. А с 19 декабря парковочные инспекторы будут патрулировать этот район и штрафовать тех, кто паркуется на путях, добавил депутат.

«Пока не построено кольцо на 16-й станции фонтана, трамвай будет ездить по комбинированному маршруту 18+19. То есть с Куликова поля вплоть до 411-й батареи. Из-за того, что с 16-й фонтана до 411-й у нас однопутная линия, трамваев будет совсем немного», – поясняет Петр Обухов.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что уже в этом году может возобновиться работа трамвайных маршрутов №18 (Куликово поле – 16-я станция Большого фонтана) и №19 (16-я станция Большого Фонтана – Дача Ковалевского).

Трамвай №18 перестал нормально функционировать в 2018 году, когда началась реконструкция разворотного кольца на 16-й станции. В 2021 году в КП «Одесгорэлектротранс» попробовали ввести вариант разворота «треугольником», когда трамвай совершает поступательные движения вперед и назад, но после трагедии, когда под колесами сдающего назад трамвая погибла женщина, от этой схемы пришлось отказаться.

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