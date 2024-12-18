Новости Одессы и Одесской области

Одесский трамвай №18 вернется на маршрут в конце декабря

Одесский трамвай №18 вернется на маршрут в конце декабря

В Одессе почти завершены работы по восстановлению трамвайного маршрута №18. Уже построена новая стрелка и проложена контактная сеть. В мэрии планируют запустить этот маршрут в конце декабря.

Об этом сообщил накануне депутат Одесского горсовета, глава транспортной комиссии Петр Обухов.

По его словам, уже проложена и контактная сеть на линии 19-го трамвая. Сейчас продолжается расчистка путей – ведь трамвай не ходил здесь почти три года. А с 19 декабря парковочные инспекторы будут патрулировать этот район и штрафовать тех, кто паркуется на путях, добавил депутат.

В Одессе готовят к запуску трамвайный маршрут №18

«Пока не построено кольцо на 16-й станции фонтана, трамвай будет ездить по комбинированному маршруту 18+19. То есть с Куликова поля вплоть до 411-й батареи. Из-за того, что с 16-й фонтана до 411-й у нас однопутная линия, трамваев будет совсем немного», – поясняет Петр Обухов.

Одесса, трамвайный маршрут №18 +19

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что уже в этом году может возобновиться работа трамвайных маршрутов №18 (Куликово поле – 16-я станция Большого фонтана) и №19 (16-я станция Большого Фонтана – Дача Ковалевского).

Трамвай №18 перестал нормально функционировать в 2018 году, когда началась реконструкция разворотного кольца на 16-й станции. В 2021 году в КП «Одесгорэлектротранс» попробовали ввести вариант разворота «треугольником», когда трамвай совершает поступательные движения вперед и назад, но после трагедии, когда под колесами сдающего назад трамвая погибла женщина, от этой схемы пришлось отказаться.

Читайте также: В Одессе отремонтируют разворотное кольцо трамвая №7: как будут ходить вагоны.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua