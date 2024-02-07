Новости Одессы и Одесской области

В Одессе вороватый рыбак день за днем крал чужие снасти

В Одессе вороватый рыбак день за днем крал чужие снасти

Одесские полицейские оперативно разоблачили горожанина, который обокрал магазин для рыболовов. Всего он поживился на сумму более 40 тысяч гривен.

Об этом сообщили пресс-службе областного управления Нацполиции.

На днях в полицию обратился владелец одного из специализированных магазинов для рыбаков на Тираспольском шоссе и рассказал, что, наведавшись в свой временно не работающий магазин, обнаружил, что замок на металлической решетке перед входной дверью поврежден, а из магазина исчезли рыболовные принадлежности.

Менее чем через два часа полицейские разыскали вора – им оказался горожанин, проживающий неподалеку от магазина.

Правоохранители установили, что за три дня до этого ночью злоумышленник с помощью арматуры повредил навесной замок на входе в магазин, а затем проник в помещение и выкрал часть рыболовного ассортимента. Следующие два дня он приходил снова и, кроме рыболовных принадлежностей, присвоил еще и 500 гривен, которые были в кассе.

Одессит воровал рыболовные принадлежности

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Свой «улов» мужчина успел продать незнакомцу, выдав товар за свой. Полицейские разыскали покупателя – жителя Одесского района. Он объяснил, что приобрел у незнакомого мужчины по привлекательной цене 18 удочек и держатели для них, подсаки, снасти, сетки и другое снаряжение для рыбалки. Все имущество мужчина добровольно выдал правоохранителям.

Одессит обокрал рыболовный магазин

Следователи полиции сообщили задержанному «рыбаку» о подозрении в краже с проникновением в помещение, совершенной в условиях военного положения. Ему может грозить до восьми лет тюрьмы.

Следственные действия продолжаются. В рамках производства будет назначена товароведческая экспертиза, которая определит точную стоимость украденного имущества.

Напомним, ранее полицейские установили личность жительницы Южного, которая забирала живые цветы с Эспланады памяти павших Героев.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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