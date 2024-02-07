В Одессе вороватый рыбак день за днем крал чужие снасти

Об этом сообщили пресс-службе областного управления Нацполиции.

На днях в полицию обратился владелец одного из специализированных магазинов для рыбаков на Тираспольском шоссе и рассказал, что, наведавшись в свой временно не работающий магазин, обнаружил, что замок на металлической решетке перед входной дверью поврежден, а из магазина исчезли рыболовные принадлежности.

Менее чем через два часа полицейские разыскали вора – им оказался горожанин, проживающий неподалеку от магазина.

Правоохранители установили, что за три дня до этого ночью злоумышленник с помощью арматуры повредил навесной замок на входе в магазин, а затем проник в помещение и выкрал часть рыболовного ассортимента. Следующие два дня он приходил снова и, кроме рыболовных принадлежностей, присвоил еще и 500 гривен, которые были в кассе.

Свой «улов» мужчина успел продать незнакомцу, выдав товар за свой. Полицейские разыскали покупателя – жителя Одесского района. Он объяснил, что приобрел у незнакомого мужчины по привлекательной цене 18 удочек и держатели для них, подсаки, снасти, сетки и другое снаряжение для рыбалки. Все имущество мужчина добровольно выдал правоохранителям.

Следователи полиции сообщили задержанному «рыбаку» о подозрении в краже с проникновением в помещение, совершенной в условиях военного положения. Ему может грозить до восьми лет тюрьмы.

Следственные действия продолжаются. В рамках производства будет назначена товароведческая экспертиза, которая определит точную стоимость украденного имущества.

Напомним, ранее полицейские установили личность жительницы Южного, которая забирала живые цветы с Эспланады памяти павших Героев.

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