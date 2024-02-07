В Одесі злодійкуватий рибалка день за днем крав чужі снасті

Про це повідомили у прес-службі обласного управління Нацполіції.

Днями до поліції звернувся власник одного зі спеціалізованих магазинів для рибалок на Тираспольському шосе і розповів, що, навідавшись у свій магазин, що тимчасово не працює, виявив, що замок на металевих ґратах перед вхідними дверима пошкоджений, а з магазину зникло рибальське приладдя.

Менш ніж за дві години поліцейські розшукали злодія – ним виявився городянин, який проживає неподалік магазину.

Правоохоронці встановили, що за три дні до цього вночі зловмисник за допомогою арматури пошкодив навісний замок на вході до магазину, а потім проник у приміщення та викрав частину рибальського асортименту. Наступні два дні він приходив знову і, крім рибальського приладдя, привласнив ще й 500 гривень, які були у касі.

Свій «улов» чоловік встиг продати незнайомцю, видавши товар за свій. Поліцейські розшукали покупця – мешканця Одеського району. Він пояснив, що придбав у незнайомого чоловіка за привабливою ціною 18 вудок та тримачі для них, підсаки, снасті, сітки та інше спорядження для риболовлі. Усі майно чоловік добровільно видав правоохоронцям.

Слідчі поліції повідомили затриманого «рибалцi» про підозру в крадіжці з проникненням до приміщення, скоєного в умовах воєнного стану. Йому може загрожувати до восьми років ув’язнення.

Слідчі дії продовжуються. У рамках виробництва буде призначено товарознавчу експертизу, яка визначить точну вартість вкраденого майна.

Нагадаємо, раніше поліцейські встановили особу мешканки Південного, яка забирала живі квіти з Еспланади пам’яті полеглих Героїв.

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