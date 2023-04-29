В Одессе разбился вор, спасаясь бегством через окно

Неприятный, но в то же время курьезный случай произошел накануне в Одессе: там вор, надеясь поживиться чужим добром, пробрался в квартиру, но, будучи застигнутым хозяевами врасплох, нашел единственный «портал» для бегства.

Так, в ночь с 28 на 29 апреля воришка забрался в одну из квартир на улице Среднефонтанской, но внезапно вернулись домой хозяева дома. Злодей начал убегать и не придумал ничего лучше, как выпрыгнуть в окно с пятого этажа.

Вот как описал случившееся ставший жертвой кражи одессит:

«Зашли домой, дверь была закрыта на 2 замка, открываем двери, у входа разбросаны все вещи, собака начинает рычать в сторону комнаты. Я залетаю в комнату, а тип просто прыгает с нашими рюкзаками в окно балкона».

Он также добавил, что вор выпил в квартире коллекцию алкоголя и разбил еще пару бутылок, пока летел вниз.

К счастью для незадачливого вора, прыжок оказался не смертельным, и сейчас парень находится в больнице, так как при падении травмировался.

В полиции инцидент не комментировали.

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Источники: УСИ и Телеграм-канал Ху..Одесса

Фото иллюстративное