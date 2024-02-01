Установлено, кто ворует цветы из Эспланады Памяти в Южном

Напомним, 27 января к волонтерам обратились родственники погибших героев. По их информации, из Эспланады памяти в Южном регулярно исчезают цветы. На записи камер видеонаблюдения заметили женщину, которая приходит и собирает у баннеров с фото погибших защитников свежие цветы. Предполагалось, что цветы женщина может перепродавать.

В полиции Одесской области сообщили, что об исчезновении живых цветов правоохранителям сообщила мать одного из погибших воинов.

Участковые офицеры опросили горожан, проверили места торговли, пересмотрели записи камер видеонаблюдения и тому подобное. По результатам принятых полицейскими мер личность женщины была установлена. Ею оказалась местная жительница.

Женщина рассказала, что забрала цветы с мемориала погибшим Героям и отнесла их на море, где и оставила. Однако причины своего поступка жительница Южного объяснить не смогла.

Полицейские составили в отношении женщины административные материалы. Действия правонарушительницы квалифицированы как мелкое хулиганство. За содеянное ей грозит взыскание от штрафа до административного ареста.