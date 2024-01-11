В Одесской области молодые люди украли цветы из мемориала погибшим воинам, чтобы подарить подругам

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

Правоохранителям удалось установить, что правонарушения совершили двое молодых людей — из Раздельнянского и Белгород-Днестровского районов Одесщины.

Один из них приехал к товарищу в гости. В нетрезвом состоянии они вместе отдыхали в городском парке и решили доставить приятное их подругам и подарить цветы. Поэтому один из молодых людей украл подвесные вазоны из мемориала памяти погибшим военнослужащим ВСУ. А другой – повредил несколько баннеров.

Полицейские квалифицировали действия молодых мужчин как тайное похищение чужого имущества, то есть воровство и мелкое хулиганство.

Относительно кражи, совершенной во время военного положения, молодому человеку грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

А в отношении второго правонарушителя, повредившего баннеры, ему грозит штраф от 51 до 119 гривен либо общественными работами, либо исправительными работами до двух месяцев за вычетом 20% заработка, либо арестом до пятнадцати суток.