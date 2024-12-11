Новости Одессы и Одесской области

В Одессе водитель автобуса сбил насмерть 90-летнюю бабушку

В Одессе водитель автобуса сбил насмерть 90-летнюю бабушку

В Одессе полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Хаджибейском районе города, когда под колесами автобуса погибла пожилая женщина.

По данным областного управления полиции, ДТП случилось сегодня вечером, 11 декабря, на перекрестке улиц Прохоровской и Разумовской.

Предварительно правоохранители установили, что 68-летний водитель рейсового автобуса совершил наезд на старушку, когда она переходила дорогу в неустановленном месте. Медики госпитализировали 90-летнюю пострадавшую в больницу в тяжелом состоянии, где от полученных травм она скончалась.

Смертельное ДТП на Молдаванке

В автобусе, кроме водителя, никого не было, сам он не пострадал. Мужчину проверят на состояние опьянения.

На месте происшествия работают правоохранители.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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