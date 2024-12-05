Новости Одессы и Одесской области

В Одессе произошли два ДТП: есть погибшие и пострадавшие

В Одессе произошли два ДТП: есть погибшие и пострадавшие

В результате двух дорожно-транспортных происшествий в Одессе 4-5 декабря погибли водитель «Ford Fusion» и женщина-пешеход.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Сегодня, 5 декабря, около двух часов ночи на перекрестке улиц Евгения Танцюры и Космонавтов водитель легковушки «Ford Fusion» не справился с управлением, вылетел с дороги и въехал в столб.

дтп в Одессе 5 декабря

В результате аварии водитель получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте ДТП. Полицейские устанавливают его личность.

27-летнюю пассажирку, которой принадлежит автомобиль, госпитализировали.

Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления возможного состояния опьянения.

 

Еще одно смертельное ДТП произошло вечером в среду, 4 декабря, на проспекте Князя Владимира Великого.

Правоохранители предварительно установили, что 67-летний водитель автомобиля «Infiniti» наехал на 67-летнюю женщину, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм потерпевшая погибла.

дтп в Одессе 4 декабря

Водитель автомобиля будет проверен на состояние опьянения.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, после чего ей будет дана правовая квалификация.

 

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua