В Одессе произошли два ДТП: есть погибшие и пострадавшие

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Сегодня, 5 декабря, около двух часов ночи на перекрестке улиц Евгения Танцюры и Космонавтов водитель легковушки «Ford Fusion» не справился с управлением, вылетел с дороги и въехал в столб.

В результате аварии водитель получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте ДТП. Полицейские устанавливают его личность.

27-летнюю пассажирку, которой принадлежит автомобиль, госпитализировали.

Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления возможного состояния опьянения.

Еще одно смертельное ДТП произошло вечером в среду, 4 декабря, на проспекте Князя Владимира Великого.

Правоохранители предварительно установили, что 67-летний водитель автомобиля «Infiniti» наехал на 67-летнюю женщину, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм потерпевшая погибла.

Водитель автомобиля будет проверен на состояние опьянения.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, после чего ей будет дана правовая квалификация.