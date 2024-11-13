Под Одессой водитель HONDA задавила насмерть пешехода

Вечером среды, 13 ноября 2024 года, в Одесском районе произошло ДТП, в котором погиб мужчина-пешеход. Обстоятельства происшествия устанавливают полицейские.
По информации областного управления полиции, ДТП произошло около 20 часов в селе Лиманка.
Предварительно установлено, что 44-летняя водитель автомобиля HONDA CR-V, двигаясь в сторону города Черноморска, совершила наезд на 50-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте.
От полученных травм потерпевший погиб.
На месте ДТП работают следователи.
После проверки водителя на состояние опьянения и установления всех обстоятельств происшествия ему будет предоставлена правовая квалификация.
Как сообщалось, утром 12 ноября на железнодорожном переезде в одном из населенных пунктов Веселокутской громады Болградского района столкнулись грузовик и тепловоз.