Новости Одессы и Одесской области

Под Одессой водитель HONDA задавила насмерть пешехода

Под Одессой водитель HONDA задавила насмерть пешехода

Вечером среды, 13 ноября 2024 года, в Одесском районе произошло ДТП, в котором погиб мужчина-пешеход. Обстоятельства происшествия устанавливают полицейские.

По информации областного управления полиции, ДТП произошло около 20 часов в селе Лиманка.

Предварительно установлено, что 44-летняя водитель автомобиля HONDA CR-V, двигаясь в сторону города Черноморска, совершила наезд на 50-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте.

От полученных травм потерпевший погиб.

ДТП в селе Лиманка 13 ноября 2024

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На месте ДТП работают следователи.

После проверки водителя на состояние опьянения и установления всех обстоятельств происшествия ему будет предоставлена правовая квалификация.

Как сообщалось, утром 12 ноября на железнодорожном переезде в одном из населенных пунктов Веселокутской громады Болградского района столкнулись грузовик и тепловоз.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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