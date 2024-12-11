Новини Одеси та Одеської області

В Одесі водій автобуса збив на смерть 90-річну бабусю

В Одесі водій автобуса збив на смерть 90-річну бабусю

В Одесі поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП у Хаджибейському районі міста, коли під колесами автобуса загинула жінка похилого віку.

За даними обласного управління поліції, ДТП сталося сьогодні ввечері, 11 грудня, на перехресті вулиць Прохоровської та Розумовської.

Попередньо правоохоронці встановили, що 68-річний водій рейсового автобуса здійснив наїзд на стареньку, коли вона переходила дорогу в невстановленому місці. Медики госпіталізували 90-річну постраждалу до лікарні у тяжкому стані, де від отриманих травм вона померла.

Смертельне ДТП на Молдаванці

В автобусі, окрім водія, нікого не було, сам він не постраждав. Чоловіка перевірять на стан сп’яніння.

На місці події працюють правоохоронці.

Читайте також:

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk