В Одесі водій автобуса збив на смерть 90-річну бабусю

В Одесі поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП у Хаджибейському районі міста, коли під колесами автобуса загинула жінка похилого віку.
За даними обласного управління поліції, ДТП сталося сьогодні ввечері, 11 грудня, на перехресті вулиць Прохоровської та Розумовської.
Попередньо правоохоронці встановили, що 68-річний водій рейсового автобуса здійснив наїзд на стареньку, коли вона переходила дорогу в невстановленому місці. Медики госпіталізували 90-річну постраждалу до лікарні у тяжкому стані, де від отриманих травм вона померла.
В автобусі, окрім водія, нікого не було, сам він не постраждав. Чоловіка перевірять на стан сп’яніння.
На місці події працюють правоохоронці.
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