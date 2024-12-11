В Одесі водій автобуса збив на смерть 90-річну бабусю

За даними обласного управління поліції, ДТП сталося сьогодні ввечері, 11 грудня, на перехресті вулиць Прохоровської та Розумовської.

Попередньо правоохоронці встановили, що 68-річний водій рейсового автобуса здійснив наїзд на стареньку, коли вона переходила дорогу в невстановленому місці. Медики госпіталізували 90-річну постраждалу до лікарні у тяжкому стані, де від отриманих травм вона померла.

В автобусі, окрім водія, нікого не було, сам він не постраждав. Чоловіка перевірять на стан сп’яніння.

На місці події працюють правоохоронці.

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