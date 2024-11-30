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Одесская область: в Подольске водитель легковушки сломал ногу 82-летней бабушке

Одесская область: в Подольске водитель легковушки сломал ногу 82-летней бабушке

В городе Подольске Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала пожилая женщина.

Как рассказали в областном управлении полиции, вечером 29 ноября 2024 года на проспекте Победы 51-летний водитель автомобиля «ZАZ LANOS» не справился с управлением и наехал на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую 82-летнюю пенсионерку каретой скорой помощи доставили в больницу с переломом ноги.

Проверка водителя на состояние опьянения показала, что он трезв.

В Подольске сбили пенсионерку на переходе

По факту ДТП начато криминальное производство, назначены экспертизы. Авто на время следствия поместили на штрафплощадку.

Ранее в Черноморске в результате аварии с участием пассажирского автобуса травмировались 11 человек.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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