В Одессе владелица фитнес-клуба сбежала в россию: клиенты потеряли деньги

«Белый парус» прекратил работу и не возвращает деньги

Фитнес-клуб «Белый Парус» в Одессе, расположенный на улице Литературной, неожиданно прекратил свою деятельность. Заведение, принадлежащее Инессе Марковой, супруге бывшего народного депутата Игоря Маркова, объявило о закрытии по «техническим причинам» на неопределенный срок.

По сообщениям клиентов учреждения в социальных сетях, к моменту закрытия клуб продолжал активную коммерческую деятельность, включая продажу абонементов и акционные предложения. Попытки связаться с администрацией клуба оказались безуспешными – контактные телефоны, указанные на официальном сайте, не работают.

Обладательницу клуба обвиняют в государственной измене

Следует отметить, что в августе этого года Приморский районный суд Одессы принял решение о передаче здания фитнес-центра под управление АРМА (Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений). Это решение было принято в рамках уголовного производства по статье о государственной измене.

По данным следствия СБУ, Инесса Маркова с 2016 года возглавляет московскую компанию «Инженерный центр информационно-аналитических систем». Предприятие специализируется на разработке бортовых систем для военных вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник» и Ми-35, применяемых в боевых действиях против Украины. После начала полномасштабного вторжения компания получила государственные заказы от «вертолетов россии» на сумму более 100 миллионов рублей.

Среди руководящего состава «Инженерного центра информационно-аналитических систем» также числятся лица из близкого окружения бывшего народного депутата, в том числе российский исполнитель Григорий Лепс.

Пока информация о фитнес-клубе отсутствует в реестре АРМА, что, вероятно, дало возможность продолжать деятельность заведения до последнего момента. По информации одесского издания «Думская», владелица клуба, как и ее муж, находится в Москве.