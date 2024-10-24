В Одесі власниця фітнес-клуба втекла до росії: клієнти втратили гроші

«Білий парус» припинив роботу і не повертає гроші

Фітнес-клуб «Білий Парус» в Одесі, розташований на вулиці Літературній, неочікувано припинив свою діяльність. Заклад, що належить Інесі Марковій, дружині колишнього народного депутата Ігоря Маркова, оголосив про закриття через «технічні причини» на невизначений термін.

За повідомленнями клієнтів закладу в соціальних мережах, до моменту закриття клуб продовжував активну комерційну діяльність, включаючи продаж абонементів та надання акційних пропозицій. Спроби зв’язатися з адміністрацією клубу виявилися безуспішними – контактні телефони, вказані на офіційному сайті, не працюють.

Власницю клубу звинувачують у державній зраді

Варто зазначити, що в серпні цього року Приморський районний суд Одеси ухвалив рішення про передачу будівлі фітнес-центру під управління АРМА (Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів). Це рішення було прийнято в рамках кримінального провадження за статтею про державну зраду.

За даними слідства СБУ, Інеса Маркова з 2016 року очолює московську компанію «Інженерний центр інформаційно-аналітичних систем». Підприємство спеціалізується на розробці бортових систем для військових гелікоптерів Мі-28НМ «Нічний мисливець» та Мі-35, які застосовуються у бойових діях проти України. Після початку повномасштабного вторгнення компанія отримала державні замовлення від «Вертольотів росії» на суму понад 100 мільйонів рублів.

Серед керівного складу «Інженерного центру інформаційно-аналітичних систем» також значаться особи з близького оточення колишнього народного депутата, зокрема російський виконавець Григорій Лепс.

Наразі інформація про фітнес-клуб відсутня в реєстрі АРМА, що, ймовірно, дало можливість продовжувати діяльність закладу до останнього моменту. За інформацією одеського видання «Думська», власниця клубу, як і її чоловік, наразі перебувають у Москві.