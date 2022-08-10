Бывший мусорный король и нардеп из Одессы объявлен в международный розыск

Игорь Марков до 2014 года был влиятельной персоной в Одессе: контролировал вывоз мусора в городе, имел мандат депутата Верховной Рады. Но в 2014 году сбежал в россию.

Но только сейчас СБУ объявила Маркова в международный розыск. Хотя он давно был проводником в городе идей «русского мира» и вел антигосударственную деятельность. А сбежав в москву постоянно выступал там в пропагандистских ток-шоу, повторяя все посылы российской пропаганды.

Основанием для объявления Маркова в международный розыск стали его последние действия и призывы к войне. Он, как так называемый эксперт, в эфире прокремлевских СМИ публично призвал к изменению границ территории Украины, отрицал агрессию РФ и транслировал тезисы россиян.

В связи с объявлением в международный розыск теперь этот человек не сможет въехать в цивилизованные страны».

Интересно, что правоохранители не называют фамилию этого человека. Но по данным источников издания «Украинская правда», речь идет именно о бывшем народном депутате Украины 7-го созыва, эксдепутате Одесского городского совета и члене Партии регионов Игоре Маркове, который в 2014 году выехал на территорию РФ.

В СБУ добавили, что экс-нардеп подозревается по следующим статьям Уголовного кодекса:

ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

ч. 1, 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ст. 436 (пропаганда войны);

ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).