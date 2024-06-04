Соосновала бизнес с Григорием Лепсом: в Одессе арестовали недвижимость жены предателя Маркова

Инессе Марковой — жене экс-нардепа-предателя Игоря Маркова — сообщили о подозрении в госизмене и арестовали ее недвижимость в Одессе стоимостью более 250 млн грн.
Об этом сообщили в СБУ и Офисе генпрокурора.
По данным следствия, жена бывшего народного депутата Украины Игоря Маркова вместе с мужем в 2014 году выехали в Москву, где основала так называемый «Инженерный центр информационно-аналитических систем».
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Среди его соучредителей — подсанкционный российский певец Григорий Лепс, который выступает в поддержку войны против Украины.
По заказу корпорации «ростех» компания занималась разработкой программного обеспечения для военных вертолетов серии Ми и КА-52 «Аллигатор», которые используются в войне против Украины. Сумма выполненных госзаказов страны-агрессора составляет 1 млн долларов США.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Инессе Марковой о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, суд наложил арест на ее частный дом и земельный участок в Одессе на общую сумму более 250 млн грн.
Напомним, в мае 2023 года СБУ сообщила Игорю Маркову о подозрении сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины, среди которых — госизмена.