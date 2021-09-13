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Одесских полицейских могут пересадить на самокаты

Одесских полицейских могут пересадить на самокаты

Украинские полицейские получат еще один вид транспорта – самокаты. Такой занимательный эксперимент уже начали внедрять в Ужгороде. Инициативу может подхватить и Одесса.

О том, что полицейские Ужгорода первыми в стране начали патрулировать улицы города на электросамокатах. сообщил накануне в Facebook начальник патрульной полиции Закарпатской области Юрий Марценишин.

Первые два самоката, которые подарила полиции ужгородская компания по прокату двухколесных средств передвижения, выкрасили в цвета национального флага Украины, а поверх написали название подразделения.

полицейские самокаты

Если эксперимент будет успешным, в следующем году количество самокатов для полиции увеличат, а инициативу подхватят другие города.

Правда, некоторые комментаторы поста Марценишина сочли инициативу сомнительной, поскольку электросамокаты еще даже не урегулировали как вид транспорта и не совсем понятно, где на нем ездить. А некоторые иронически назвали эту идею «першим кроком до поліцейської гіперлупи».

Напомним, в мае одесские улицы начали патрулировать полицейские на велосипедах, а в июне стало известно о появлении в Одессе 10 мотопатрульных. Тогда в Патрульной полиции Одесской области похвастались, что копы стали «еще мобильнее и быстрее».

Ранее в Украине утвердили временный порядок пользования персональным электротранспортом, который дает определение такому транспорту и определяет обязанности пользователей.

Читайте также: Берегись самоката: кто и когда сможет решить проблему.

Фото с Facebook-страницы Юрия Марценишина

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Редакция ПРОФИЛЬ

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