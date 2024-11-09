В Одессе утром развернут штаб для помощи пострадавшим от ночной атаки

Ночью 9 ноября в результате вражеской атаки повреждены несколько многоэтажек и дома в частном секторе, а также админздания, складские помещения и автомобили в одном из районов Одессы. Очевидцы также сообщают о пожаре.

Утром на локациях начнут работу коммунальные службы, будет развернут городской оперативный штаб для помощи горожанам, чьи дома повреждены в результате атаки ударными БпЛА. Об этом сообщает Telegram-канал одесского горсовета.

Читайте также: