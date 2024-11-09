В Одесі вранці розгорнуть штаб для допомоги постраждалим від нічної атаки

Вночі 9 листопада внаслідок ворожої атаки пошкоджено декілька багатоповерхівок та будинки в приватному секторі, а також адмінбудівлі, складські приміщення та автівки в одному із районів Одеси. Очевидці також повідомляють про пожежу.

Зранку на локаціях розпочнуть роботу комунальні служби, буде розгорнуто міський оперативний штаб для допомоги містянам, чиї домівки пошкоджено внаслідок атаки ударними БпЛА. Про це повідомляє Telegram-канал, одеської міськради.

Читайте також: