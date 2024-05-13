Сколько в Одессе защитных сооружений и почему их не хватает

Об этом рассказал начальник управления по вопросам гражданской защиты Департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета Владимир Харищак, сообщает издание odessa.online.

По его словам, на начало войны в Одессе было 353 защитных сооружения и около 200 простейших укрытий, которые разрешено использовать для укрытия населения. На сегодняшний день количество защитных сооружений не изменилось — все те же 353, а простейших укрытий стало в разы больше — 860 простейших укрытий, которые используются для укрытия населения.

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Вместимость одесских укрытий разная — от 50 до 1200 человек. Самое простейшее укрытие — это подвал дома. Однако, чтобы обычный подвал считался укрытием, есть несколько условий:

Помещение должно быть проверено комиссией.

Эти помещения должны иметь прочную конструкцию из кирпича или железобетона, пути эвакуации – один или два выхода, если один выход – там можно размещать не более 50 человек.

Помещение должно быть оборудовано мебелью, чтобы люди сидели, необходим запас воды, резервное электропитание.

Цокольные помещения использовать запрещено.

«У нас есть двухъярусные паркинги, а там площадь до шести тысяч квадратных метров. Но если говорить не о самых простых укрытиях, а о защитных сооружениях — противорадиационных укрытиях, они, как правило, строились вместимостью до 200 человек, но у нас есть и хранилища, куда могут заехать даже автомобили, на 1000 и 1200 человек, таких в Одессе не больше пяти, и они на предприятиях – улица Промышленная, улица Боровского», — рассказывает Владимир Харищак.

Больше всего укрытий расположено в Приморском районе города. По словам начальника управления по вопросам гражданской защиты, это обусловлено тем, что во время строительства защитных сооружений здесь была самая большая плотность населения. А за 30 лет независимости строительства новых хранилищ на территории Одессы не было.

«Что касается проблемных районов, то это прежде всего Пересыпский и Хаджибейский районы. Хаджибейский еще более-менее, но такие локации, как Черемушки — там вообще «хрущевки», они не предусматривают вообще никаких подвальных помещений, не то, что там защитных сооружений или противорадиационных укрытий. Та же история с Пересыпским районом», — говорит чиновник.

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В ближайшее время по решению городского головы в Пересыпском районе планируется построить около пяти простейших укрытий вместимостью 100-150 человек. Они будут размещаться в местах массового скопления людей, где плотная застройка, говорит Владимир Харищак:

«Мы такие локации сейчас определим до конца мая, и там будут построены модульные сооружения, чтобы укрывалось население. Учитываем обязательно и район Лузановки — там проблема в том, что около грунтовых вод, подвалов никаких нет, и мы там будем устанавливать тоже модульные быстро построенные укрытия».

Кроме того, решением городского головы принято от Фонда госимущества еще 23 сооружения в заброшенном состоянии и за счет городского бюджета планируем их восстановление. Это те защитные сооружения, которые изначально находились в коммунальной форме собственности.

«То есть количество принадлежащих городу защитных сооружений с 86 мы увеличим до 108, они будут в коммунальной форме собственности и на них мы имеем право использовать деньги», — подытожил чиновник.

В последнее время редкие сутки для одесситов проходят без звуков воздушной тревоги. Кто-то надеется на так называемое правило двух стен и пережидает опасность в своем коридоре или ванной, но многие предпочитают спуститься в бомбоубежище.