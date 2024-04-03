Новости Одессы и Одесской области

В одном из районов Одессы откроют дополнительные укрытия (видео)

В одном из районов Одессы откроют дополнительные укрытия (видео)

Самая сложная ситуация с укрытиями сложилась в Пересипском районе. Из-за высокого уровня грунтовых вод большинство зданий здесь изначально строились без подвалов. В мэрии ищут возможности для увеличения количества убежищ.

Об этом шла речь в ходе выездного рабочее совещания мэрии в Пересипском районе 2 апреля.

В мэрии рассматривают возможности открытия дополнительных укрытий в этом районе.

«В одной из школ Лузановки когда-то давно планировали построить бассейн. Проект так и не был завершен, однако это место может быть пригодным для установки полуподземного мобильного укрытия. Или же строительства стационарного. Ждем выводов специалистов», — прокомментировал городской голова результаты совещания.

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Также был проверен подвал одного из жилых домов, расположенного на улице Блажка (ранее — Махачкалинская). Изучается возможность использовать его для укрытия учеников двух ближайших школ.

«Здесь уже построено одно бетонное укрытие на 250 человек, но всего в этих школах более 2000 учеников. Так что еще одно укрытие точно пригодится», — отметил мэр.

Ранее сообщалось, что мэрия согласовала передачу 21 бомбоубежищ в Одессе КП «Сервисный центр» для дальнейшего обустройства и обслуживания. Раньше они находились в управлении Фонда госимущества.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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