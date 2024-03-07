В Одессе на остановках устанавливают мобильные укрытия: где можно переждать тревогу

В Одессе начали устанавливать мобильные укрытия на остановках общественного транспорта. Сегодня, 7 марта, первое такое сооружение появилось на конечной остановке 5-го трамвая в Аркадии.
Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.
В ближайшее время будет установлено еще четыре мобильных укрытий на конечных остановках городского транспорта:
- ул. Академика Королева/ул. Архитекторская — конечная троллейбусных маршрутов №№ 7, 12 и автобусного маршрута № 148,
- Куликово поле — конечная трамвайного маршрута № 17 и автобусного маршрута № 190,
- ул. Паустовского — конечная остановка автобусных маршрутов №№ 190, 240, 242,
- ул. Химическая (Суперфосфатный завод) — конечная остановка троллейбусных маршрутов № 8.
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Укрытие изготовлено при поддержке Украинского Красного Креста. Сооружение площадью 10 квадратных метров может вместить до 15 человек.
Напомним, одессит Илья Блохин и его команда создают мобильные укрытия для общественных мест, парков, скверов и автобусных остановок. Первое свое укрытие разработчики планировали установить в Одессе в парке Победы. Впрочем, столкнулись с бюрократией и решили не тратить попусту время на лишние бумаги и отвезти мобильный бункер к соседнему Николаеву.
Фото пресс-службы мэрии