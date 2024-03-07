В Одессе на остановках устанавливают мобильные укрытия: где можно переждать тревогу

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

В ближайшее время будет установлено еще четыре мобильных укрытий на конечных остановках городского транспорта:

ул. Академика Королева/ул. Архитекторская — конечная троллейбусных маршрутов №№ 7, 12 и автобусного маршрута № 148,

— конечная троллейбусных маршрутов №№ 7, 12 и автобусного маршрута № 148, Куликово поле — конечная трамвайного маршрута № 17 и автобусного маршрута № 190,

— конечная трамвайного маршрута № 17 и автобусного маршрута № 190, ул. Паустовского — конечная остановка автобусных маршрутов №№ 190, 240, 242,

— конечная остановка автобусных маршрутов №№ 190, 240, 242, ул. Химическая (Суперфосфатный завод) — конечная остановка троллейбусных маршрутов № 8.

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Укрытие изготовлено при поддержке Украинского Красного Креста. Сооружение площадью 10 квадратных метров может вместить до 15 человек.

Напомним, одессит Илья Блохин и его команда создают мобильные укрытия для общественных мест, парков, скверов и автобусных остановок. Первое свое укрытие разработчики планировали установить в Одессе в парке Победы. Впрочем, столкнулись с бюрократией и решили не тратить попусту время на лишние бумаги и отвезти мобильный бункер к соседнему Николаеву.

Фото пресс-службы мэрии