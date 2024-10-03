Возле Одессы построят подземную школу, которая выдержит даже ядерный удар

Тендер с ожидаемой стоимостью 117,7 млн грн объявили 2 октября 2024 года. Строительство укрытия частично профинансирует государство.

Согласно документации, в Одесском районе для лицея, сильно пострадавшего в результате российской ракетной атаки, планируется построить новое «сооружение двойного назначения со свойствами противорадиационного укрытия на 650 человек». По сути — это подземная школа.

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Объект должен быть заглублен в землю и выступать над поверхностью всего на 3,3 метра. Бетонная конструкция убежища сможет защитить от всех поражающих факторов ядерного взрыва.

В бункере оборудуют медицинский кабинет, буфет, склады для продовольствия, резервуары с водой, сложные и дублирующие друг друга системы жизнеобеспечения. Благодаря этому в укрытии можно будет непрерывно находиться не менее 48 часов. Дети смогут как учиться, так и отдыхать.

Предложения принимаются до 17 октября.

Напомним, ночью 19 июля 2022 года враг обстрелял село Дачное Одееского района. Из семи крылатых ракет типа «Калибр», которые россияне выпустили из акватории Черного моря, шесть, к сожалению, попали в жилые дома, школу и дом культуры.