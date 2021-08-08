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Коронавирус 8 августа: в Одесской области пять десятков новых случаев

Коронавирус 8 августа: в Одесской области пять десятков новых случаев

По состоянию на утро воскресения, 8 августа 2021 года, в Одесской области официально выявлено 50 новых случаев коронавирусной болезни (сутками ранее – 76).

Согласно данным Министерства охраны здоровья Украины, всего на сегодняшний день в регионе насчитывается 142 450 зараженных. За сутки от COVID-19 скончался один больной (всего с начала эпидемии 3022), выздоровел всего один человек (всего таковых 138 037 человек).

В Украине на утро субботы зарегистрировали 619 новых подтвержденных случаев COVID-19 (днем ранее – 1054). Общее число зараженных в стране выросло до 2 259 151. За сутки умерли 10 больных, выздоровели – 235 человек.

Напомним, на утро субботы, 7 августа, в Одесской области регистрировали 76 новых случая заражения коронавирусом против 92 сутками ранее.

В Одессе продолжают работать пункты массовой вакцинации от COVID-19 – адреса на 7-8 августа

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Редакция ПРОФИЛЬ

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