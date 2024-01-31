Новости Одессы и Одесской области

В Одессе умер известный артист театра и кино

В Одессе умер известный артист театра и кино

На 83-м году жизни остановилось сердце выдающегося одессита — народного артиста Украины Анатолия Николаевича Дриженко.

О невосполнимой утрате сообщил коллектив Театра имени В.Василька.

«Более полувека корифей театра, ведущий мастер Одесской украинской сцены, известный артист театра и кино дарил людям радость своим творчеством. Мудрый, энергичный, искренний, щедрый Анатолий Николаевич был центром — душой коллектива…

Выражаем глубокое соболезнование семье, коллегам, друзьям, зрителям — всем поклонникам таланта выдающегося Артиста и Человека», — написали в театре.

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Прощание с Анатолием Дриженко состоится 2 февраля в 10.30 на сцене Театра им. В. Василько.

Творческий путь Анатолия Дриженко

Анатолий Николаевич родился 12 марта 1941 года в Черкасской области, Олянино Каменского района.

В 1964 году окончил актерский факультет Киевского университета имени И. К. Карпенко-Карого. В том же году он начинает работать в труппе Одесского украинского музыкально-драматического театра, где сыграл более ста ролей.

В 39-летнем возрасте Анатолий Дриженко был отмечен званием Заслуженного артиста Украины, а в 52 года он стал Народным артистом Украины. Анатолий Дриженко — первый одессит, который был удостоен этого звания.

В начале 2000-х годов в одной из одесских школ преподавал развитие речи и актёрское мастерство, был ведущим детской телепередачи «Сказки деда Панаса».

Помимо театра, Анатолий Дриженко снимался в кино. На его счету более десяти ролей.

«Одесская жизнь» рассказывала, какие известные одесситы ушли от нас в 2023 году.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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