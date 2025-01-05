Старые и новые названия одесских улиц: почему Ланжероновская называлась Ласточкина

Казненный большевик

Ласточкин Николай (1885-1919) – это псевдоним. Настоящее имя этого человека– Иван Федорович Смирнов.

В период иностранной интервенции (это годы Гражданской войны) он возглавлял Одесский областной подпольный комитет большевистской партии, руководил Иностранной коллегией, которая вела подрывную деятельность среди солдат иностранных войск. Был арестован оккупантами, подвергнут пыткам и убит.

Ласточкин стал прототипом одного из героев знаменитого советского фильма «Интервенция». А главную роль в нем сыграл Владимир Высоцкий, памятник которому недавно демонтировали в Одессе.

Граф, маркиз, барон – это Ланжерон

В 1920 году его имя присвоили улице, ранее Ланжероновской. В 1991 году была произведена обратная рокировка, и эта улица в самом сердце Одессы, она параллельна Дерибасовской, вновь стала Ланжероновской. Уточним, что изначально она была Портняжьей, поскольку обустроили ее в Портняжьей слободе.

А теперь о том, почему Ланжероновская. Это название ей присвоили еще в 1817 году, т.е. при жизни Луи де Ланжерона – одесского градоначальника (1815-1820).

Ланжероновская стала первой «именной» (названной в честь определенного человека) улицей в городе.

Здесь граф из Луи-Александра трансформировался в Александра Федоровича. А изначально он происходил из знатного французского рода Андро. До эмиграции в Россию носил фамилию Андро и титулы: граф де Ланжерон, маркиз де ла Косс, барон де Куньи, де ла Ферте, де Сасси, сеньор дю Мон и т.д. и т.п.

После прибытия в Россию, старший из его титулов – графский – стали озвучивать, как фамилию. Запомнился граф не только как градоначальник Одессы.

Дела Ланжерона

Он известен и как генерал-губернатор т.н. Новороссии (Екатеринославской, Херсонской и Таврической губерний) и Бессарабии (1815-1823). На этом посту он сменил герцога Ришелье (Арман-Эммануэль де Виньеро дю Плесси, герцог де Ришелье, герцог де Фронсак, граф де Шинон – французский и русский государственный деятель, один из основателей Одессы).

В Одессе Ланжерон реализовал несколько важных начинаний, задуманных ранее герцогом. Одним из них было введение порто-франко (это свободная от пошлин таможенная территория).

При нем же появилась и первая городская газета – «Мессаже де ля Руси меридиональ», было открыто заведение минеральных вод в городском саду, родился ботанический сад.

К числу наиболее знаковых достижений Ланжерона в Одессе относят и открытие в 1817 году Ришельевского лицея, второго в империи после Царскосельского.

Современники отзывались о Ланжероне как о храбром человеке. Всю жизнь он боялся только одного – умереть от холеры. Умер он в 1831 году в Петербурге. От холеры. Похоронен в Одессе в римско-католическом соборе Успения Пресвятой Богородицы.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон-Одесса