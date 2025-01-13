Хлопчик – актор

З’явився на світ він 11 листопада 1917 року у Варшаві. Наступного року його сім’я переселилася до Одеси.

Примітний епізод з його дитинства: семирічним хлопчиком Абба знявся у легендарному фільмі “Броненосець ‘Потьомкін”, що створювався в Одесі. Режисер Сергій Ейзенштейн довірив йому роль дитини, яку вбивають поліцейські на Потьомкінських сходах, а згодом через його тіло пробігає охоплений панікою натовп.

Студент, аспирант, солдат

Після закінчення фізико-математичного факультету Одеського державного університету в 1939 році Абба Юхимович продовжив навчання в аспірантурі, паралельно працюючи асистентом на кафедрі молекулярної та теоретичної фізики.

1941 року він вступив до лав армії, воював у стрілецькій дивізії. Потрапивши в полон, він зумів врятуватися від страти, представившись турком. Згодом йому вдалося стрибнути з потяга, що перевозив бранців на примусові роботи до Німеччини.

Приєднавшись до партизанів, він став керівником розвідувального підрозділу. За свій внесок у боротьбу проти нацизму в партизанському загоні його нагородили медаллю “Партизан Великої Вітчизняної війни ІІ ступеня”.

Директор інституту

У 1966 році Глауберман став директором Науково-дослідного інституту фізики при Одеському державному університеті. Він мав особливий талант викладача, здатного пробудити в студентах любов до науки та захоплення фізикою. Життя видатного науковця обірвалося 12 червня 1974 року.

З нагоди сторіччя від дня народження професора Глаубермана на університетській будівлі встановили меморіальну дошку.

Що ж до Гаврили Державіна, ім’ям якого вулиця називалася з радянських часів – це був російський поет який жив в кінці 18, початку 19 століть. До Одеси, та віть України він ніякого відношення не мав.

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