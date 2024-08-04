Чем прославился матрос Вакуленчук – в его честь назвали площадь и улицу в центре Одессы

Мясо с червями

Две предыдущие темы в этой нашей рубрике были так или иначе «кровавыми». Это площадь 9 Января («Кровавое воскресение») и улица 5 Декабря («кровавая» сталинская конституция). Так уж выходит, что и ниже рассматриваемые одесские топонимы связаны с кровью.

Но перед этим, традиционно коротко, о том, почему сейчас – «Деволановский»?

А потому что голландский инженер Франц де Волан наряду с Иосифом де Рибасом не просто стояли у колыбели Одессы: они трудами своими создавали Одессу! А Вакуленчук Григорий Никитич был «создателем» восстания моряков на пребывавшем в Черном море броненосце «Великий князь Потемкин – Таврический».

Дело было в июне 1905 года. Не сдуру начали бузить мореходы, не политики подбили их на бунт. Так что, если по уму, то «создателями» закончившегося стрельбой, т.е. кровью восстания были вкрай оборзевшие «господа офицеры» из штата «Потемкина».

Команда броненосца обнаружила, что доставленное на борт мясо кишит червями. Матросы сообщили об этом старшему врачу, он осмотрел мясо, признал его пригодным в пищу, приказал промыть мясо в соляном растворе – и можно борщ варить.

Матросы отказались есть борщ, приготовленный из мяса с опарышами. Они демонстративно ели только хлеб и пили воду. «Голубая кровь» возмутилась отсутствием покорности у команды, и в конечном итоге на палубе корабля создалась ситуация, когда офицеры и матросы смотрели друг на друга сквозь прицелы.

Застрелен в перестрелке

Но огонь никто не открывал… пока некий кочегар не пульнул по пролетавшей мимо чайке. Ну и понеслось: следующим выстрелом артиллерист Вакуленчук, 1877 года рождения, из житомирских крестьян, убил своего непосредственного начальника, лейтенанта.

В завязавшейся перестрелке свои две пули схлопотал и Вакуленчук. Ранения оказались смертельными. Всего кроме шести офицеров и судового врача были убиты и четверо матросов. Но все матросы, кроме Вакуленчука, погибли, как сейчас говорят, от «дружественного огня», т.е. от выстрелов своей же «братвы».

Только Григорий Никитич был убит офицером – на глазах у всех! Ну как не воспользоваться ситуацией!? Когда его тело с «Потемкина» доставили в Одессу, торжественные похороны Вакуленчука превратились во внушительную демонстрацию. На кладбище от имени Одесского комитета большевиков выступил Емельян Ярославский (об улице его имени в Одессе мы уже рассказывали). Он призвал демонстрантов продолжать бороться с самодержавием. Похоронен Вакуленчук на 2-м Христианском кладбище в Одессе.

Лучший в мире фильм и дорогой орден

В Одессе знаменитый Сергей Эйзенштейн к 20-летию событий, в 1925 году, снял «Броненосец „Потемкин“» – немой исторический художественный фильм. Неоднократно в разные годы этот фильм признавался лучшим или одним из лучших фильмов всех времен и народов по итогам опросов критиков, кинорежиссеров и публики.

И еще: в 1955 году, к 50-летию восстания на броненосце, орденами СССР были награждены около ста еще здравствовавших на то время матросов с «Потемкина». Орден «Красной Звезды» среди коллекционеров предмет вовсе не редкий. Его тираж очень велик – 3 876 742 штуки. Средняя цена – 60-70 долларов. Есть, конечно, и редкости. Это, к примеру, ранние, довоенные награды (гражданская война в Испании), оккупация Венгрии в 1956 году, за Афган. Здесь речь идет уже о сотнях долларов. Но рекордсменом, похоже, стали «Красные Звезды» потемкинцев. Так, орден с документом на матроса Яковца Василия Логиновича в 2010 году был продан на аукционе в США за 8500 долларов.