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В Одессе маршрутка попала в ДТП: есть погибший и пострадавшие

В Одессе маршрутка попала в ДТП: есть погибший и пострадавшие

Вечером, 23 декабря, на объездной дороге в Пересыпском районе Одессы легковой автомобиль столкнулся с маршрутным автобусом. В результате аварии погиб водитель автомобиля.

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ДТП произошло около 18 часов в районе Куяльницкого лимана, сообщили в полиции Одесской области.

Предварительно полицейские установили, что водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, который двигался навстречу с 10 пассажирами.

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В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель автомобиля, его личность устанавливается.

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Трое пассажиров автобуса получили травмы и были доставлены в больницу.

Решается вопрос о правовой квалификации события и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

 

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