В Одессе маршрутка попала в ДТП: есть погибший и пострадавшие

Вечером, 23 декабря, на объездной дороге в Пересыпском районе Одессы легковой автомобиль столкнулся с маршрутным автобусом. В результате аварии погиб водитель автомобиля.
ДТП произошло около 18 часов в районе Куяльницкого лимана, сообщили в полиции Одесской области.
Предварительно полицейские установили, что водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, который двигался навстречу с 10 пассажирами.
В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель автомобиля, его личность устанавливается.
Читайте также: В Одесской области трое детей погибли от отравления неизвестным веществом
Трое пассажиров автобуса получили травмы и были доставлены в больницу.
Решается вопрос о правовой квалификации события и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.