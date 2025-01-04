Помощника депутата из Кривого Рога, спровоцировавшего ДТП в Одессе, забрали в ТЦК

О этом сообщили сегодня в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области.

По данным правоохранителей, вечером пятницы, 3 января, в Одессе на Французском бульваре водитель автомобиля Audi выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen. К счастью, никто не пострадал.

«Водитель Audi был с явными признаками наркотического опьянения. Он закрылся в машине и не реагировал на законные требования инспекторов. Впоследствии его удалось задержать. Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили пакет с вероятно растительными веществами наркотического происхождения, а также муляж гранаты», – рассказали в Патрульной полиции.

На место мы вызвали следователей. Автомобили эвакуировали. Также на водителя составили ряд админматериалов и доставили в ТЦК, поскольку он разыскивался по ст. 210 (Нарушение правил военного учета) КУоАП.

Как сообщалось, виновник вчерашнего ДТП в Одессе Александр Комаровский оказался помощником депутата от блока «Украинская перспектива» Инны Потаповой. Только за 2024 год на него составили не менее пяти протоколов за вождение в нетрезвом виде.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о ДТП с трамваем в районе площади Трибуны Героев (бывшая Толбухина).

Фото: скриншот с видео Патрульной полиции