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Смерть девочки-подростка в Измаиле: что известно о задержанном водителе «Хонды»

Смерть девочки-подростка в Измаиле: что известно о задержанном водителе «Хонды»

30-летнего водителя «Хонды», который насмерть сбил 16-летнюю девочку на пешеходном переходе в Измаиле, задержали и поместили под стражу.

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Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Напомним, 8 января 2025 года, в Измаиле около 20:00 часов на проспекте Независимости водитель автомобиля Honda совершил наезд на 16-летнюю девочку, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм она погибла.

Проверка водителя на состояние опьянения показала, что он был трезвым.

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дтп в Измаиле

Это преступление квалифицируется по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права на внесение залога.

Отметим, после аварии пользователи соцсетей писали, что видят значительное превышение скорости со стороны этого водителя далеко не впервые.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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