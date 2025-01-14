Аркадия
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Об этом сообщил депутат Одесского городского совета и председатель транспортной комиссии Петр Обухов.

В частности, антипарковочные столбики помогут бороться с парковщиками возле торгового центра «Гагарин плаза».

трамвайные пути

Блокировок трамваев автохамами в Аркадии станет меньше, считает депутат:

«Чтобы стать эффективным видом транспорта трамвай должен иметь четкий график без простоев. Такими простыми и дешевыми средствами можно значительно улучшить ситуацию».

трамвайные пути

Напомним, возле одного из торговых центров на улице Генуэзской 22-летний водитель «ВАЗ» отказался оплатить парковку, обматерил парковщика, сломал шлагбаум и уехал.

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