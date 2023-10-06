В Одессе убийце-рецидивисту дали пожизненное: что он натворил

Одесские прокуроры в апелляции добились справедливого наказания для жестокого убийцы-рецидивиста. Остаток жизни житель Кировоградщины проведет за решеткой.

Как сообщили в Одесской областной прокуратуре, суровый приговор вынесен за умышленное убийство двух человек, разбойное нападение, кражу и угон авто.

Так, летом 2021 года неоднократно судимый мужчина, освободившись с места лишения свободы, жестоко и безжалостно забил до смерти своего знакомого.

Установлено, что во время распития алкоголя на берегу р. Южный Буг на территории Подольского района между мужчинами возник спор и осужденный до смерти забил знакомого туристическим газовым баллоном по голове, а тело скинул в реку. После чего присвоил Mercedes-Benz умершего.

Тем же летом, скрываясь от органов следствия, злоумышленник совершил еще одно убийство.

Узнав, что у 83-летнего жителя Подольского района есть наличные деньги, рецидивист ворвался в его дом. Там он набросился на хозяина, повалил на пол и задушил. После чего нанес топором еще несколько ударов по голове. Забрав 11 тыс грн, которые хранились под матрасом кровати потерпевшего, скрылся с места преступления.

Суд первой инстанции приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуроры обжаловали приговор. Суд согласился с доводами прокурора и вынес новый приговор, которым назначил убийце-рецидивисту пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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