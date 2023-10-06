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В Одесі вбивці-рецидивісту дали довічне: що він накоїв

В Одесі вбивці-рецидивісту дали довічне: що він накоїв

Одеські прокурори в апеляції добилися справедливого покарання для жорстокого вбивці-рецидивіста. Залишок життя мешканець Кіровоградщини проведе за ґратами.

Як повідомили в Одеській обласній прокуратурі, суворий вирок винесено за умисне вбивство двох людей, розбійний напад, крадіжку та викрадення авто.

Так, влітку 2021 року неодноразово засуджений чоловік, звільнившись із місця позбавлення волі, жорстоко та безжально забив до смерті свого знайомого.

Встановлено, що під час розпивання алкоголю на березі річки Південний Буг на території Подільського району між чоловіками виникла суперечка та засуджений до смерті забив знайомого туристичним газовим балоном по голові, а тіло скинув у річку. Після чого привласнив Mercedes-Benz померлого.

Того ж літа, ховаючись від органів слідства, зловмисник скоїв ще одне вбивство.

Дізнавшись, що 83-річний житель Подільського району має готівку, рецидивіст увірвався до його будинку. Там він накинувся на господаря, повалив на підлогу та задушив. Після чого завдав сокирою ще кілька ударів по голові. Забравши 11 тис грн, які зберігалися під матрацом ліжка потерпілого, втік із місця злочину.

Суд першої інстанції засудив чоловіка на 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори оскаржили вирок. Суд погодився з доводами прокурора та ухвалив новий вирок, яким призначив вбивці-рецидивістові довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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