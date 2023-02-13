Новости Одессы и Одесской области

В Одессе задержали разбойников, ограбливших семью предпринимателя на 4 миллиона (видео)

Одесские правоохранители разоблачили группу лиц, совершивших разбойное нападение на супружескую пару и завладевших деньгами и ценными вещами на общую сумму более 4 миллионов гривен.

По сообщению областного управления полиции, в конце января текущего года, примерно в четыре часа утра, разбойники, предварительно сговорившись, прибыли к дому пострадавших на улице Лузановской и с помощью заранее заготовленной лестницы перелезли через забор и проникли в помещение, воспользовавшись тем, что дверь не была заперта.

Злоумышленники начали запугивать физической расправой хозяев, приставлять пистолеты к их головам, требуя деньги, а чтобы те не сопротивлялись, связали их.

Узнав, где супруги хранят свои сбережения, подельники забрали деньги в национальной и иностранной валютах, ценные вещи, украшения, банковскую карточку, сорвали драгоценности с потерпевших и скрылись.

Потерпевшие обратились в полицию. По их словам, нападавших было трое, лица они прятали за масками.

Сообщалось, что разбойному нападению подвергся одесский предприниматель, который занимается производством хлебобулочных изделий.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители в течение двух недель разоблачили причастных к разбою лиц – ими оказались ранее судимыми за имущественные преступления, в том числе разбойные нападения, двое граждан соседнего государства и житель поселка Таирово в возрасте 30, 31 и 56 лет.

В ходе обысков, проведенных дома у преступников, полицейские изъяли часть денег, драгоценности и несколько пистолетов травматического действия.

Двое разбойников задержаны, местонахождение еще одного устанавливают. Всем им грозит до 15 лет лишения свободы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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