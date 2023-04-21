Одессит убил переселенца из Бахмута

В Одесской области мужчина убил переселенца из Бахмута и спрятал тело. Полицейские разыскали его менее чем за сутки.

По сообщению областного управления полиции, на днях в полицию обратился житель поселка Авангард и сообщил, что его товарищ из Донбасса, снимающий недалеко от него квартиру, уже пять дней подряд не выходит с ним на связь. Во время оперативно-розыскных мероприятий в арендованном доме правоохранители обнаружили 38-летнего квартиранта без признаков жизни, на его шее и туловище были колото-резаные раны.

Спустя несколько часов правоохранители выяснили, что к убийству мужчины причастен его 27-летний знакомый из Одессы.

По данным следствия, накануне убийства приятели вместе распивали алкогольные напитки, а, захмелев, поссорились. В ходе ссоры нетрезвый гость схватил кухонный нож и дважды ударил им товарища: один раз в живот и один – в шею. Потерпевший умер, а убийца, желая скрыть следы преступления, завернул тело в ковры и посыпал их стиральным порошком. После этого он уехал домой в Одессу, где его впоследствии и разыскали правоохранители.

Подозреваемого в убийстве переселенца задержали. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Одессе задержали гражданина Турции, который нанял киллера для двойного убийства.

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