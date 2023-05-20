Под Одессой любитель «соли» жестоко убил женщину, заменившую ему мать (видео)

Полицейские задержали 24-летнего жителя Одесской области за жестокое убийство женщины, которая заботилась о нем, как о родном сыне. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Установлено, что 65-летняя погибшая несколько месяцев жила в доме своих знакомых в одном из сел Одесского района, пока их не было дома, и присматривала за хозяйством.

14 мая к ней пришел знакомый молодой человек с просьбой одолжить деньги. Женщина отказала, и это возмутило гостя. Вспыхнула ссора, в ходе которой молодой человек начал душить знакомую, а когда она почти потеряла сознание, начал бить ее по голове подручными предметами и нанес более десяти ударов ножом, который носил при себе.

Поняв, что убил женщину, он спрятал бездыханное тело под одеяло, убежал и избавился от своей окровавленной одежды и ножа.

Тело убитой обнаружил три дня спустя родственник владельцев дома и немедленно вызвал полицию.

Правоохранители за считанные часы установили личность преступника и задержали его. Молодой человек пояснил, что убитая им женщина была ему как приемная мать, но в ссоре с ней он «слишком разозлился».

Кроме того, в кармане задержанного полицейские обнаружили пакет с кристаллическим веществом, похожим на наркотик «соль». Также выяснилось, что молодой человек обвиняется в совершении кражи и разыскивается судом за неявку на судебные заседания.

За умышленное лишение жизни человека мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас он взят под стражу.

По факту обнаружения вещества, похожего на наркотическое, также начато уголовное производство. Найденный порошок направили на экспертизу. Идет следствие.

Как сообщалось ранее, в Измаиле группа мужчин закопала заживо своего соседа.