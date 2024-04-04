Новости Одессы и Одесской области

В Одессе уберут скульптуру напротив Оперного, демонтируют и изменят другие памятники

В Одессе уберут скульптуру напротив Оперного, демонтируют и изменят другие памятники

4 апреля 2024 в Одессе на заседании историко-топонимической комиссии приняли решения рекомендовать демонтировать скульптуру рабочего на Театральной площади, памятник Макару Посмитному, памятный знак в парке Победы. А еще в городе поменяют надписи на табличках разных памятников.

Об этом «Одесской Жизни» сообщили в историко-топонимической комиссии при Одесском горсовете.

Все изменения, связанные с памятниками, проходят в связи с процессами декоммунизации и деколонизации городской среды. Одесса избавляется от меток «русского мира» и тоталитарного режима, а также от названий с ними связанных. Ведь делалось это имперцами и коммунистами для того, что лишить Одессу ее исторического наследия и представить как «русский город».

Какие изменения ждут одесские памятники

памятник рабочему на театральной площади

Памятник рабочему на Театральной площади

Итак, историко-топонимическая комиссия приняла такие решения в отношении одесских памятников:

  • Скульптура рабочего на Театральной площади возле Одесского оперного театра будет демонтирована и перемещена в другое место;
  • Памятник Макару Посмитному, деятелю коммунистической партии СССР и директору совхоза, на одноименной улице в Аркадии демонтируют;
  • Памятный знак в честь закладки Аллеи, посвященной 60-ю освобождения Одессы от немецких фашистов, демонтируют.

Табличку у Аллеи звезд на улице Ланжероновской переведут на украинский язык.

Переводу на украинский язык также таблички на памятниках:

  • Советскому конструктору Александру Нудельману (бульвар Жванецкого);
  • Математику Александру Ляпунову во дворе между корпусами Одесского национального университета на Пастера;
  • Памятнике маршалу Родиону Малиновскому на перекрестке Преображенской и Софиевской улиц.

Решения комиссии носят рекомендательный характер. Утвердить их или отвергнуть должны депутаты Одесского городского совета.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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