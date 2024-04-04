В Одессе уберут скульптуру напротив Оперного, демонтируют и изменят другие памятники

Об этом «Одесской Жизни» сообщили в историко-топонимической комиссии при Одесском горсовете.

Все изменения, связанные с памятниками, проходят в связи с процессами декоммунизации и деколонизации городской среды. Одесса избавляется от меток «русского мира» и тоталитарного режима, а также от названий с ними связанных. Ведь делалось это имперцами и коммунистами для того, что лишить Одессу ее исторического наследия и представить как «русский город».

Какие изменения ждут одесские памятники

Итак, историко-топонимическая комиссия приняла такие решения в отношении одесских памятников:

Скульптура рабочего на Театральной площади возле Одесского оперного театра будет демонтирована и перемещена в другое место;

Памятник Макару Посмитному, деятелю коммунистической партии СССР и директору совхоза, на одноименной улице в Аркадии демонтируют;

Памятный знак в честь закладки Аллеи, посвященной 60-ю освобождения Одессы от немецких фашистов, демонтируют.

Табличку у Аллеи звезд на улице Ланжероновской переведут на украинский язык.

Переводу на украинский язык также таблички на памятниках:

Советскому конструктору Александру Нудельману (бульвар Жванецкого);

Математику Александру Ляпунову во дворе между корпусами Одесского национального университета на Пастера;

Памятнике маршалу Родиону Малиновскому на перекрестке Преображенской и Софиевской улиц.

Решения комиссии носят рекомендательный характер. Утвердить их или отвергнуть должны депутаты Одесского городского совета.