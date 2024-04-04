В Одесі приберуть скульптуру навпроти Оперного, демонтують і змінять інші пам’ятники

4 квітня 2024 року в Одесі на засіданні історико-топонімічної комісії ухвалили рішення рекомендувати демонтувати скульптуру робітника на Театральній площі, пам’ятник Макару Посмітному, пам’ятний знак у парку Перемоги. А ще в місті поміняють написи на табличках різних пам’ятників.
Про це «Одеському Життю» повідомили в історико-топонімічній комісії при Одеській міськраді.
Усі зміни, пов’язані з пам’ятниками, відбуваються у зв’язку з процесами декомунізації та деколонізації міського середовища. Одеса позбувається міток «русского мира» і тоталітарного режиму, а також назв, які з ними пов’язані. Адже робилося це імперцями і комуністами для того, щоб позбавити Одесу її історичної спадщини і представити як «російське місто».
Які зміни чекають на одеські пам’ятники
Отже, історико-топонімічна комісія ухвалила такі рішення щодо одеських пам’яток:
- Скульптура робітника на Театральній площі біля Одеського оперного театру буде демонтована і переміщена в інше місце;
- Пам’ятник Макару Посмитному, діячеві комуністичної партії СРСР і директору радгоспу, на однойменній вулиці в Аркадії демонтують;
- Пам’ятний знак на честь закладки Алеї, присвяченій 60-річчю визволення Одеси від німецьких фашистів, демонтують.
Табличку біля Алеї зірок на вулиці Ланжеронівській перекладуть українською мовою.
Перекладуть українською мовою також таблички на пам’ятниках:
- Радянському конструктору Олександру Нудельману (бульвар Жванецького);
- Математику Олександру Ляпунову у дворі між корпусами Одеського національного університету на Пастера;
- Пам’ятнику маршалу Родіону Малиновському на перехресті Преображенської та Софіївської вулиць.
Рішення комісії мають рекомендаційний характер. Затвердити їх або відкинути мають депутати Одеської міської ради.