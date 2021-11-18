“Большие раскопки”: что происходит на одесском Александровском проспекте? (фоторепортаж)

Одесский Александровский проспект в центре города сейчас перерыт-перекопан: сейчас здесь полным ходом идет ремонт участка теплосети от Старобазарного сквера до улицы Успенской.

Напомним, ранее тендер на реконструкцию данного участка объявило коммунальное предприятие “Теплоснабжение города Одессы”. Судя по объявлению на месте “больших раскопок”, торги выиграло ООО “Солас Украина”.

Также сообщалось, что на участке Александровского проспекта планируется заменить устаревшие трубы на новые изолированные. В проекте предусмотрена и система дистанционного контроля и мониторинга – она позволит следить за тепловой изоляцией и качеством сварки на всей протяженности участка. Кроме того, предполагается капитально отремонтировать дорожное покрытие вдоль всего участка работ. На ремонт планировалось потратить около 27 миллионов гривен.

Работы на участке Александровского проспекта стартовали в середине октября. Уже тогда часть проспекта огородили и вырыли огромную траншею. Позже в мэрии проинформировали, что с 10 ноября Александровский проезд закроют для проезда предположительно, до 24 ноября.

Сроки окончания работ не уточняются.

За ходом работ на Александровском проспекте понаблюдал фотокорреспондент “Одесской жизни”:

Другие фоторепортажи о ремонтных работах в Одессе: