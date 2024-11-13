Сколько одесситам придется заплатить за проездной в трамваях и троллейбусах

Об этом сообщили сегодня в пресс-службе мэрии города.

Так, департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета предлагает установить стоимость постоянных проездных билетов в таком размере:

Месячные проездные билеты

Для учащихся заведений общего среднего образования дневной формы обучения:

трамвай – 120,00 грн;

троллейбус – 120,00 грн;

трамвай-троллейбус – 160,00 грн.

Читайте также: Проезд в трамваях и троллейбусах в Одессе подорожает почти в два раза

Для студентов заведений высшего образования I-IV уровней аккредитации и учащихся заведений профессионального образования дневной формы обучения:

трамвай – 240,00 грн;

троллейбус – 240,00 грн;

трамвай-троллейбус – 340,00 грн.

Для служебных поездок работников предприятий, учреждений и организаций (по безналичному расчету):

трамвай – 630,00 грн;

троллейбус – 630,00 грн;

трамвай-троллейбус – 756,00 грн.

Еще по теме: Жизнь на рельсах: как одесситка нашла призвание за рулем трамвая

Для населения:

трамвай – 420,00 грн;

троллейбус – 420,00 грн;

трамвай-троллейбус – 567,00 грн.

Другие виды проездных билетов:

Как сообщалось ранее, с 1 декабря 2024 года в Одессе также подорожает проезд в маршрутках – теперь он будет стоить 20 гривен.

Также «Одесская жизнь» рассказывала, что ремонтные работы на одесском спуске Виталия Блажко (ранее – Маринеско) могут затянуться более чем на год.