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Сколько одесситам придется заплатить за проездной в трамваях и троллейбусах

Сколько одесситам придется заплатить за проездной в трамваях и троллейбусах

В связи с намерением одесского коммунального предприятия «Одескорэлектротранс» поднять с 1 декабря 2024 года тарифы за проезд трамваем, троллейбусом, а также фуникулером, городской совет предлагает установить стоимость постоянных проездных билетов.

Об этом сообщили сегодня в пресс-службе мэрии города.

Так, департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета предлагает установить стоимость постоянных проездных билетов в таком размере:

Месячные проездные билеты

Для учащихся заведений общего среднего образования дневной формы обучения:

  • трамвай – 120,00 грн;
  • троллейбус – 120,00 грн;
  • трамвай-троллейбус – 160,00 грн.

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Для студентов заведений высшего образования I-IV уровней аккредитации и учащихся заведений профессионального образования дневной формы обучения:

  • трамвай – 240,00 грн;
  • троллейбус – 240,00 грн;
  • трамвай-троллейбус – 340,00 грн.

Для служебных поездок работников предприятий, учреждений и организаций (по безналичному расчету):

  • трамвай – 630,00 грн;
  • троллейбус – 630,00 грн;
  • трамвай-троллейбус – 756,00 грн.

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Для населения:

  • трамвай – 420,00 грн;
  • троллейбус – 420,00 грн;
  • трамвай-троллейбус – 567,00 грн.

Другие виды проездных билетов:

Стоимость проездных в Одессе

Как сообщалось ранее, с 1 декабря 2024 года в Одессе также подорожает проезд в маршрутках – теперь он будет стоить 20 гривен.

Также «Одесская жизнь» рассказывала, что ремонтные работы на одесском спуске Виталия Блажко (ранее – Маринеско) могут затянуться более чем на год.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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