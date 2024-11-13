Сколько одесситам придется заплатить за проездной в трамваях и троллейбусах

В связи с намерением одесского коммунального предприятия «Одескорэлектротранс» поднять с 1 декабря 2024 года тарифы за проезд трамваем, троллейбусом, а также фуникулером, городской совет предлагает установить стоимость постоянных проездных билетов.
Об этом сообщили сегодня в пресс-службе мэрии города.
Так, департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета предлагает установить стоимость постоянных проездных билетов в таком размере:
Месячные проездные билеты
Для учащихся заведений общего среднего образования дневной формы обучения:
- трамвай – 120,00 грн;
- троллейбус – 120,00 грн;
- трамвай-троллейбус – 160,00 грн.
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Для студентов заведений высшего образования I-IV уровней аккредитации и учащихся заведений профессионального образования дневной формы обучения:
- трамвай – 240,00 грн;
- троллейбус – 240,00 грн;
- трамвай-троллейбус – 340,00 грн.
Для служебных поездок работников предприятий, учреждений и организаций (по безналичному расчету):
- трамвай – 630,00 грн;
- троллейбус – 630,00 грн;
- трамвай-троллейбус – 756,00 грн.
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Для населения:
- трамвай – 420,00 грн;
- троллейбус – 420,00 грн;
- трамвай-троллейбус – 567,00 грн.
Другие виды проездных билетов:
Как сообщалось ранее, с 1 декабря 2024 года в Одессе также подорожает проезд в маршрутках – теперь он будет стоить 20 гривен.
Также «Одесская жизнь» рассказывала, что ремонтные работы на одесском спуске Виталия Блажко (ранее – Маринеско) могут затянуться более чем на год.