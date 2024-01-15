В Одессе судили моряка, который отказался от мобилизации

Об этом сказано в тексте приговора Южного городского суда Одесской области, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений.

По информации суда, в апреле 2023 года мужчину сочли годным к службе в армии. В тот же день ему дали повестку для отправки в воинскую часть, однако мужчина категорически отказался ее получать.

На суде мужчина вину не признал и не раскаялся. Он заявил, что «является моряком и ему нужно работать в море, чтобы иметь возможность кормить семью». При этом он добавил, что «отказался от призыва, а не от мобилизации».

Сотрудник военкомата на суде объяснил, что подозреваемый действительно уклонился от мобилизации и написал об этом соответствующее заявление.

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы, заменив на 2 года испытательного срока.

Данный приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что в Одесской области священник, которого подозревают в развращении несовершеннолетней дочери, мобилизовался в ряды ВСУ, чтобы избежать наказания.

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