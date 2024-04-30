Россия атаковала Одессу баллистикой: город сотрясли взрывы (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В последний час апреля в Одессе прозвучал сигнал воздушной тревоги, а через несколько минут раздались два мощных взрыва. Спустя несколько минут сообщили о новом пуске и примерно через пять минут — еще один взрыв.

Местные телеграм-каналы сообщили о том, что после взрывов возник пожар в многоэтажном доме. Потом уточнили, что квартира загорелась еще до обстрела. А канал “Николаевский Ванек”, связанный с Николаевской областной военной администрацией отметил, что, с большой вероятностью, ракеты вновь имели кассетные боевые части.

Этот тип предназначен для поражения в первую очередь людей: ракета взрывается в воздухе, разбрасывается сотни меньших боеприпасов на большой территории. Именно такой ракетой рашисты атаковали отдыхающих на набережной в районе 9 станции Большого Фонтана 29 апреля.

Мониторинговые каналы отмечают, что пуски ракет проводились из района города Евпатория на территории временно оккупированного Крымского полуострова.

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Местные паблики пишут о дыме в районе одесского железнодорожного вокзала, и что в нем выбиты окна. Также сообщается о трех пострадавших.

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