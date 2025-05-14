Журналист «Одесской Жизни» стала свидетелем встречи представителей городской власти и жителей пострадавшего дома. Обсуждались сроки восстановления и варианты и варианты отселения одесситов на время проведения работ по спасению здания.

По заключению Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, дом, в котором 192 квартиры, признан аварийным и нуждается в стабилизации несущих конструкций для дальнейшего капремонта.

13 мая на встрече с жильцами дома директор Департамента по благоустройству Одессы Александр Ильин подчеркнул, что уже 15 мая сюда привезут всю необходимую технику для отключения всех инженерных сетей и коммуникаций, чтобы 16 мая приступить к аварийно-восстановительным работам.

«Поэтому большая просьба ради вашей безопасности покинуть помещение до прибытия техники. Жить сейчас здесь крайне опасно. За 2-3 недели мы планируем заменить на более прочные конструкции для стабилизации этого дома, только после этого мы готовы пойти на уступки и рассмотреть предложение пустить жителей первой парадной домой. Наиболее пострадала вторая, поэтому там мы будем продолжать работы ориентировочно еще до трех недель. И только потом мы можем снять ограждение», — подчеркнул он.

Кстати, те, кто первыми успел обратиться за помощью, уже получили от 10 до 20 тыс. грн и более согласно городской программе компенсации аренды жилья.

«Но многие, конечно, пошли к родственникам жить, кто-то уже успел получить деньги на аренду жилья, но есть и такие, кто до сих пор не может нигде найти, где ночевать. Например, я пенсионерка с собакой, у соседки — два кота, и как только узнают о животных — сразу мы слышим отказ в аренде! Еще больше возмущает, когда нам советуют сдать питомцев в приют на время ремонта!», — едва не плачет Мария, жительница поврежденного дома.

«Ситуация очень сложная, но аварийно-восстановительные работы будут проходить круглосуточно и, надеемся, не более трех недель. Несмотря на то, что специалисты будут работать в экстремальных условиях в военное время, я призываю к терпению и пониманию», — добавил Александр Ильин.

К аварийно-восстановительным работам присоединяются специалисты Одесской государственной академии строительства и архитектуры.

«Мы работали уже с подобными трудностями. «Бристоль», дом на Добровольского, которые тоже пострадали от ракетной и шахедной атаки, делали заключение по восстановительным работам по Спасо-Преображенскому собору, иностранные коллеги сходили с ума от сроков и скорости нашей работы, но мы просто работаем. Что касается дома №2 по ул. Ярослава Мудрого, там сложная ситуация, особенно на 13-14-15 этажах. Одна из панелей — это чудо какое-то — должна была бы обвалиться, но держится… Специалистам там работать будет крайне сложно и опасно. Поэтому специально для таких сложных работ в Одессу по заказу из-под Николаева едет кран грузоподъемностью 250 т», — поделился ректор Одесской государственной академии строительства и архитектуры Анатолий Ковров.

Еще одна встреча с представителями департамента по благоустройству и специалистами аварийно-восстановительных работ состоится уже через неделю, когда они представят жителям предварительный отчет и обсудят выполнение сделанного.

Ранее мы сообщали, что во время внеочередной сессии Одесского горсовета депутаты поддержали внесение изменений в Городскую целевую программу «Незламна Одеса» на 2024-2026 гг. Так, было выделено 50 млн грн для ликвидации последствий российских ударов по жилым домам города: 10 млн грн направят на проведение экспертиз в поврежденных зданиях, а еще 40 млн — на первоочередные противоаварийные работы по 38 объектам.

Львиную долю, а именно 1,5 млн грн, получила многоэтажка на Ярослава Мудрого, 2, которая сильно пострадала от прилета шахеда.

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Автор — Анна ВОЛОШИНА

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