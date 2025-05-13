Об этом стало известно из трансляции заседания внеочередной сессии Одесского городского совета, организованной мэрией города.

Больше всего средств пойдет на восстановление частично разрушенной высотки по адресу Ярослава Мудрого (Глушко), 2. Дом сильно пострадал во время атаки ударными беспилотниками 30 апреля. Один из шахедов попал в верхние этажи. Сейчас продолжается эвакуация жителей, потому что проживать там опасно.

Также 2,7 млн грн выделили на ремонт трех школ, которые были повреждены от вражеских атак.

Ранее мы рассказывали, что в Одессе потратят почти два с половиной миллиона гривен на документацию для проектов восстановления многоэтажных жилых домов на улице Средней и Прохоровской, которые были повреждены во время предыдущих российских атак на город.

Напомним, в городе действует программа «Незламна Одесса». Одесская городская власть имеет планы накопить более 300 миллионов гривен, которые пойдут на ликвидацию последствий атак.

Вашему вниманию также фоторепортаж, как в Одессе сносят поврежденные в результате обстрелов части домов (фото).